O secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia, Vivaldo Mendonça, visitou a redação do Grupo A TARDE no terceiro dia da Campus Party Bahia (CPBA) e garantiu a realização do evento para o ano que vem, além da expansão do projeto para as cidades do interior. Ele fez um balanço positivo da CPBA até o momento.

“A primeira é mais difícil de fazer. Depois disso, fica mais fácil de repetir a tradição. Não tenho dúvida que vamos fazer um esforço para que essa atividade entre no calendário do estado. A experiência superou toda a expectativa de público'', ressaltou ele.

Vivaldo ainda enalteceu a repercussão e o legado que a experiência tecnológica deixa para a Bahia, além de mencionar a manutenção da tradição de pessoas de outros países que vieram participar da CPBA, que acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Yuri Pastori

Secretário de Ciência,Tecnologia e Inovação garante Campus Party em 2018

