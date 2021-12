Sebrae incentiva projetos empreendedores na Campus Party Bahia

Você que vai visitar a Campus Party Bahia e tem uma ideia criativa para montar um aplicativo, ou algum projeto que envolva tecnologia com foco no empreendedorismo, pode apresentá-lo em um desafio no estande do Sebrae, montado na Arena Fonte Nova, em Salvador. A melhor ideia escolhida por um júri ganhará brindes.

“O nosso objetivo é mostrar para a turma que tem a tecnologia no sangue que existe essa alternativa para empreender e que a ideia não tem limite. Para inovação, não existe isso, começa com uma coisa absurda. Quem imaginou a nuvem e o iPhone? É uma brincadeira que fazemos e as pessoas têm as ideias mais originais”, explica José Soares, gestor de startups do Sebrae.

Segundo ele, o Sebrae traz conteúdo para a Campus Party voltado para mentes empreendedoras. “Temos um desafio um pouco mais sério com empresas. Startups com negócios inovadores fazem o pitch (que é ferramenta utilizada pelos empreendedores para 'vender' o projeto) e, ao final do dia, são avaliadas pelos investidores”, acrescentou o gestor.

No segundo dia da Campus Party (quinta, 10), a competição começou com 36 startups. Destas, 18 foram selecionadas. As apresentações acontecem nesta sexta, 11, em dois períodos: às 10h30 e às 14h30. As startups têm quatro minutos para vender seu peixe.

Das 18 iniciativas, serão escolhidas oito finalistas para a disputa no sábado, 12. A vencedora ganhará um troféu e um jantar para que possa se conectar com o investidor, além de ingressos para um evento em São Paulo da Associação Brasileira de Startups, com a temática "Startups e Empreendedorismo".

