Robô Livre: projeto usa robótica para ensinar alunos de escolas públicas

Uma empresa pernambucana enxergou na tecnologia meios para ensinar robótica. O Robô Livre leva conhecimentos, totalmente gratuitos, que vão de programação, passando por designer, até à impressão 3D.

A entidade, através de empresas privadas, levam gratuitamente para escolas municipais e estaduais do estado do nordeste o ensino da robótica. Henry Coelho, 39, mecatrônico, um dos idealizadores do projeto, afirma que o ensino que promovem ensina de crianças a adultos de forma mais simplificada.

“Trouxemos novidades para o Campus Party, com uma bancada especial com participação do nosso mascote, que é um robô. Aqui vamos desenvolver palestras individuais sobre todas as áreas da robótica educacional”.

O Projeto Robótica Pedagógica tem uma proposta diferenciada, ela é desenvolvida com a utilização de kits que não são padronizados, com soluções em substituição aos produtos comerciais. Propõe o uso de softwares livres, como base para a programação, e utiliza-se da sucata de equipamentos eletroeletrônicos e outros tipos de lixo, para a construção de kits alternativos de robótica pedagógica (kits construídos de acordo com a realidade social de cada escola).

