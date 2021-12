Robô 'dançarino' faz sucesso na Campus Party Bahia

Com mais de 2 metros de altura, um robô dançarino fez sucesso entre os campuseiros. no terceiro dia da Campus Party Bahia (CPBA), realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador (confira vídeo abaixo). A CPBA - um dos maiores encontros de tecnologia do mundo - ocorre até domingo, 13. O Jornal A TARDE e a Rádio A TARDE FM são os veículos oficiais do evento.

