Robô criado por estudantes baianos ajuda a coletar lixo urbano

O futuro está mais próximo do que se imagina. Prova disso são as inúmeras invenções apresentadas na Campus Party Bahia, que acontece na Arena Fonte, em Salvador. Estudantes da Universidade Salvador (Unifacs), por exemplo, desenvolveram um protótipo que foi carinhosamente chamado de Amazon-E. O robô recolhe o lixo de áreas urbanas.

“Usamos inteligência artificial para o funcionamento do robô, que consegue identificar, pelo algoritmo, o que é ou não lixo e levá-lo para o local de coleta. Ele é totalmente autônomo”, explica o estudante Bruno Araujo, que participou da criação do projeto.

Os alunos de engenharia mecânica e mecatrônica da Unifacs venceram 75 instituições de 25 países na premiação Internacional de Robótica, promovida pela rede Laureate. Como prêmio, eles ganharam 10 mil dólares.

A equipe desbancou concorrentes da Malásia (2º lugar), Espanha, Turquia, México e do estado brasileiro do Rio Grande do Sul, com o projeto interdisciplinar.

