Realidade virtual atrai o público na Campus Party Bahia

Os games de realidade virtual têm chamado a atenção do público que vem ao Campus Party Bahia (CPBA). São mais de 200 títulos entre jogos e experiências imersivas, como ser um pirata espacial e atirar em drones, fazer uma imersão no fundo do mar e em células do corpo humano, bater pênalti em um jogo de futebol, fazer parte de histórias infantis e filmes, além de ver fotos em 360° e assistir conferências como se estivesse no mesmo ambiente.

A atração está no estande da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), situado na área gratuita para os visitantes. A faculdade fez uma parceria com a empresa VR-7 Realidade Virtual e convidou os alunos da instituição para participar.

Educacional

O objetivo da VR-7 é investir nessa vertente educacional nos próximos meses e fazer com que o grande público conheça mais a tecnologia. "Somos pioneiros em Salvador e apostamos no negócio por ser o meio de comunicação mais imersivo do mundo. Quem conhece se encanta e volta", destaca o empresário Raymundo Sanches. A grande fila para experimentar o jogo mostrava o interesse em alta e o envolvimento dos visitantes e campuseiros com a realidade virtual.

Para ser um pirata espacial, por exemplo, basta colocar os óculos e os equipamentos apropriados nas mãos para atirar nos drones. Enquanto um joga, os outros amigos podem assistir em um telão ou participar das partidas.

Mas, essa tecnologia vai além do universo dos games. A fotogrametria permite escanear pontos turísticos do mundo em 360°, como museus, e fazer o usuário imergir no local, como se estivesse em uma viagem. "No mundo, a realidade virtual já está sendo usada com finalidades terapêuticas. A simulação pode ajudar muitas pessoas a superar medos e bloqueios psicológicos", antecipa Marcos Oliveira.

Árcade

Na capital baiana, a primeira árcade (nome dado a esse tipo de espaço de realidade virtual, em uma referência à Arcádia, província da Grécia), funciona desde o mês passado em uma casa de 100 metros quadrados.

O atendimento ao público acontece todos os dias, das 13h às 22h, na rua Marechal Floriano, no bairro do Canela, próximo à Reitora da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Os equipamentos ficam em uma sala individual, mas o cliente pode se divertir em grupos de até cinco pessoas, durante 30 minutos ou mais. Sanches e o sócio, Marcos Oliveira, apostam que, muito em breve, os baianos irão à árcade como vão ao cinema, ao boliche ou a uma partida de futebol.

adblock ativo