Quinteto da Neojiba abre Campus Party Bahia; Rui Costa comparece à solenidade

A solenidade de abertura da Campus Party Bahia (CPBA), na Arena Fonte Nova, iniciou nesta quarta-feira, 9, por volta das 19h, com apresentação do Quinteto Bahia Brass que compõe a Neojiba.

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), fez o percurso até o estádio de metrô. Saiu da estação do Centro Administrativo da Bahia (CAB) até o Campo da Pólvora, a Estação do Futuro, que é como está sendo chamado o terminal durante os cinco dias do evento.

Para Rui Costa, realizar a Campus Party na Bahia é uma forma de induzir o interesse dos jovens por tecnologia. “A Bahia é singular, tem um povo criativo nas artes, na música e no teatro. Agora, essa garotada criando faz com que os baianos virem referência para o estado e sejam parte dos milhões de empregos gerados com a tecnologia”, ressaltou. A ideia do governador é replicar o projeto para as cidades do interior.

Ensino

A cerimônia contou com a presença de autoridades como o secretário da Educação Walter Pinheiro. “Nós já temos uma Campus Party em cada escola estadual todo dia. Cerca de 200 ou 300 unidades escolares têm robótica, simulação de voo, além da utilização de aplicativos”, pontuou o secretário. Ele afirmou que cerca de 4 mil alunos de 150 escolas estaduais vão apresentar projetos na CPBA.

O ex-governador e ministro Jaques Wagner também compareceu para prestigiar a solenidade. Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vivaldo Mendonça, o evento é uma grande oportunidade para testar soluções, trocar conhecimentos, trabalhar com integração e fazer experimentações.

