Quer ser desenvolvedor de games? Daniel Silveira dá dicas para seguir na carreira

Você já conheceu a história da Bitten Toast Games? Quem estive no sábado, 19, no palco Feel The Future da Campus Party, teve o privilégio de ouvir de Daniel Silveira, fundador e CEO da empresa, um pouco mais sobre a entidade.

Além de fundar uma empresa que situa-se no Canadá, o baiano também é responsável por criar os jogos Rocket Fist e What The Box. Hoje, ele irá falar não só do sucesso que conquistou, mas dos desafios que encontrou ao longo do tempo.

Por crescer e conquistar seu espaço no mundo dos games, Daniel se tornou referência para baianos que visam ter a mesma profissão. Para eles, o empresário deixa um recado especial.

Na quinta-feira, 17, Francesco Farruggia comentou que a Bahia precisa de pessoas com o mesmo objetivo que Daniel, ao pensar em iniciativas como essa, o CEO acredita que "é necessário amar o que faz e entender que é necessário investir bastante antes do sucesso".

Quer saber o que é importante na hora de pensar em investir nessa carreira? Daniel conta o que você não pode deixar de lado ao seguir rumo ao sucesso. "Para trabalhar com os jogos, você precisa treinar bastante, antes de conseguir fazer com que meus jogos ganhassem destaque, fiz vários outros que não obtiveram sucesso", explica.

O empresário também afirma que é necessário entender que tudo tem um tempo certo para acontecer e que a calma é necessária. "Você deve investir em aprender como criar o seu game, mas não deve abrir mão de um emprego, se seu projeto não ter dado certo ainda", afirma.

O baiano conclui dizendo que não há desculpas para conquistar o que se quer, afirma que com o acesso a informações através da internet, é possível aprender e conseguir dar os primeiros passos rumo ao sucesso.

