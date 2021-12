Público lota terceiro dia do Campus Party Bahia

Sedentos por tecnologia e tudo que se refere ao novo, o público compareceu em massa na manhã deste sábado, 19, na área Open da CPBA. Os corredores do evento ficaram apertados no vai e vem das pessoas, em sua maioria jovens entre 15 e 30 anos, em busca de conhecimento. Palestras em diversos palcos ao mesmo tempo, competições de robótica e muita troca de saberes, fizeram parte da manhã movimentada na CBPA2.

"É um mundo a ser explorado, descoberto, compartilhado, aqui vivemos experiências que jamais aprenderíamos em lugar nenhum", comentou Joaquim Souza, 19, campuseiros de Tocantins.

De um lado você tem robôs te mostrando novas possibilidades e projetos inovadores, do outro, é possivél compartilhar inovações com um palestrante que apresenta seus conhecimentos, sem contar com a atmosfera empreendedora do lugar que estimula novos pesquisadores.

A estudante Maiana Oliveira disse que o espaço é muito além da tecnologia. "Realmente é um campo fértil isso aqui, não é somente pra quem gosta de tecnologia, aqui você também refaz novas ideias, novos pensamento", acrescentou.

Seja em busca de inovação, modelo de negócio ou pelo simples fato de ir conhecer, quem passa pelo Campus Party certamente sai daqui como uma perspectiva de mundo ampliada.

adblock ativo