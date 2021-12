Projeto quer tornar a tecnologia uma carreira atraente para mulheres

O projeto Meninas Digitais desenvolvido em Salvador, que faz parte de um programa nacional, chancelado pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), esteve presente na Campus Party. A Regional Bahia nasceu em meados de 2016 e tem como principais objetivos aumentar a visibilidade dos problemas relacionados ao gênero e Tecnologia da Informação (TI), o foco é na fomentação, participação e inclusão de mais mulheres na tecnologia.

Juliana Oliveira, estudante Sistemas de Informação na UFBA (Universidade Federal da Bahia), é membro do projeto e conta que as expectativas do projeto que têm foco em prol do incentivo da mulher na área de tecnologia.

“Temos como expectativa atrair iniciativas que já acontecem em Salvador e região, para motivar professores e instituições que queiram fomentar essa participação de mulheres na tecnologia se agreguem para que a gente criar uma rede forte”, revela Juliana.

O projeto também busca incentivar meninas e mulheres negras, e/ou oriundas da rede de ensino público, para poder dar oportunidades de terem o contato com a ciência e tecnologia.

adblock ativo