Primeira edição do Campus Party ocorreu em 1997 na Espanha

A primeira Campus Party foi realizada no ano de 1997, na Espanha. Nos últimos anos, o encontro tem se firmado no calendário anual de eventos em países como Estados Unidos, Holanda, Argentina, Alemanha, Colômbia, México, entre outros.

Em janeiro deste ano, com a edição ocorrida no estado de São Paulo, a iniciativa completou dez anos no Brasil. Agora, além de ter a primeira edição em Salvador, será a primeira vez que o encontro será realizado dentro de um estádio.

Os ingressos já estão esgotados. No entanto, o evento conta com uma área gratuita, o Open Campus, que funcionará nos dias 10 e 11 de agosto (quinta e sexta), das 10h às 21h, e no dia 12 (sábado), das 10h às 18h.

Quem passar pelo local poderá interagir com uma série de simuladores e acompanhar a etapa Bahia do Campeonato Brasileiro de Drones para profissionais. E também conhecer protótipos de trabalhos acadêmicos e startups com ideias inovadoras.

