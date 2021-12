No primeiro dia do Campus Party, que teve início nesta quarta-feira, 9, na Arena Fonte Nova, em Salvador, uma das atrações mais aguardadas da edição baiana foi o Fórum das Universidades Empreendedoras que reuniu grandes especialistas do setor de educação e do governo.

O intuito era apresentar ao público experiências de realidade virtual, tecnologia, inovação, empreendedorismo e robótica. Os investidores tiveram contato com as 40 startups que participam do evento e os campuseiros terão oportunidade de fazer o networking dos seus projetos.

Durante a coletiva de imprensa Francesco Farruggia explicou sobre o aproveitamentos dos campuseiros durante o acontecimento (confira vídeo abaixo). "Nós apresentamos os campuseiros a possíveis contratantes e damos a eles total liberdade para a divulgação do seu projeto".

O evento segue até este domingo, 13, com mais de 250 horas de atividades. São esperados aproximadamente 40 mil visitantes durante os cinco dias do evento.

Da Redação Presidente da Campus Party fala sobre atenção aos campuseiros

