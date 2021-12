Presença feminina no meio digital é tema de palestra no terceiro dia da CPBA2

Abordando o tema como ser uma menina digital, ministrada pelas baianas Cintia Mercês e Juliana Oliveira, teve inicio o terceiro dia de palestra, na área Open do Campus Party Bahia. O Programa Meninas Digitais, da Regional Bahia nasceu em meados de 2016 e tem como principais objetivos aumentar a visibilidade dos problemas relacionados ao gênero e Tecnologia da Informação (TI), fomentar a participação e inclusão de mais mulheres na tecnologia, e fomentar a participação feminina na TI.

Segundo as palestrantes, a falta de representatividade de gênero na área é um dos maiores desafios. A participação das mulheres em cursos como ciências da computação, na UFBA não passam de 20%. Tanto no ambiente acadêmico quanto no mercado de trabalho, estereótipos de gênero, preconceito, condicionamento cultural, assédio moral e sexual e desigualdades salariais são alguns dos fatores responsáveis por esse cenário.

Para Mari Queiroz - campuseira e atuante na inclusão de mulheres no meio digital, contou que mesmo nos dias atuais sofre preconceitos inimagináveis. “Fomentar o acesso das mulheres negras na área tecnológica e um processo difícil e continuo, mas fazer parte de um evento como a Campus fortalece a caminhada”, comentou.

Dados de 2013 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) mostram que 79% das mulheres que entram nas faculdades da área abandonam o curso no primeiro ano. Para mudar a realidade e a hegemonia masculina no mundo da ciência e tecnologia, além de engajar e aumentar o envolvimento das mulheres com a tecnologia é necessário criar mecanismos para permanência de mulheres na área.

