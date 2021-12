Premiado designer baiano modifica gabinetes de computadores

Uma das atrações do terceiro dia da Campus Party Bahia foi a palestra de um baiano de Itajuípe (situada a 301 km de Salvador) sobre a arte de modificar gabinetes de computadores chamada de CaseMod.

Maciel Barreto, 37 anos, apresentou aos campuseiros “O Mundo do Modding” e contou a sua experiência. Os presentes aprenderam como se tornar um modder reconhecido no mundo e as técnicas de construção de um PC personalizado com inovações. Além disso, Maciel deu dicas de como obter patrocínio.

Para participar do evento, ele teve o apoio da Faculdade de Ciência e Tecnologia (FTC). “ Quem têm grandes ideias precisa de um reforço para crescer na carreira. Essa parceria é fundamental para o desenvolvimento de pessoas, que como eu, são empreendedoras”, ressalta o designer, que faz esse trabalho há 10 anos. A ideia surgiu após modificar o design de uma CPU velha que não gostava. Em 2016, a Revista Forbes citou um dos seus trabalhos entre os 50 melhores modelos de computadores modificados do mundo.

Confira as premiações de Maciel:

Premiações:

• 1º lugar no CASEMOD WORLD SERIE 2015, na categoria Rising Star

• 1º lugar de MELHOR CASEMOD na CAMPUS PARTY 2015

• 1° Lugar MELHOR CASEMOD CAMPUS PARTY BRASIL 2008

• 1° LUGAR CASEMOD MAIS CRIATIVO CAMPUS PARTY BRASIL 2008

• 1º LUGAR MELHOR CASEMOD PATROCINADO CAMPUS PARTY BRASIL 2009

• 1º CAMPEÃO MUNDIAL DE CASEMOD COOLER MASTER 2009

• 3° LUGAR CAMPUS PARTY MAIS CRIATIVO 2010

• 1° DESTAQUE CASEMOD MAIS VISITADO CAMPUS PARTY 2010

• 1º lugar de MELHOR CASEMOD na CAMPUS PARTY 2016

• 1º lugar de MELHOR CASEMOD na CAMPUS PARTY 2017

• TOP 3 SEASON MUNDIAL THERMALTAKE

Participações Internacionais:

• Campus Party Colombia 2011

• Campus Party Ibero-America 2008 (EL Salvador)

• COMPUTEX - TAIPEI - TAIWAN- 2015

• COMPUTEX - TAIPEI - TAIWAN- 2016

• COMPUTEX - TAIPEI - TAIWAN- 2017

• E3 - LOS ANGELES - USA 2017

