Para além de juventude, campus Party também atraiu idosos

Quem pensou que o Campus Party seria um evento só para jovens, crianças e adolescentes, se enganou. Além de não só reunir produtos tecnológicos, a Campus atraiu pessoas idosas, sempre antenadas em grandes eventos e nas inovações tecnológicas.

De mãos dadas, passeavam pela Arena, o militar aposentado José Ribeiro Silva, 62, e sua esposa Maria Alves, 66. Para seu José “tudo isso é um passo para o futuro. Os jovens demostrando suas experiências através de estudos e com certeza as novas invenções saem de eventos como esse”, disse ressaltando que sairia dali com muito mais conhecimento.

