Palestrantes explicam como usar a tecnologia para promover a educação

A tecnologia é a salvação para a educação? Essa foi a pergunta que os professores Emílio Garcia e Mila Massuda responderam durante a palestra. No palco STEAM, Emílio comentou sobre o tipo de conteúdo encontrado na web e falou sobre a diferença de um canal no Youtube voltado para o entretenimento e outro focado em educação.

O professor explicou que quando se trata de entretenimento, o usuário tem mais interesse do que uma vídeo aula sobre um determinado assunto, isso porque o indivíduo assimila pela experiência. Paralelo a isso ele falou sobre os alunos que se apegam a determinadas matérias no colégio: "Você fixa na matéria não pelo assunto, mas pela experiência gerada entre o aluno e o professor. A forma de abordar uma matéria pode fazer com que o estudante desperte um interesse maior, explica Emílio.

Durante a palestra Emílio chega a responder a pergunta em questão. "A tecnologia não é o problema, mas também não é a solução", afirma. Ele acredita que os equipamentos tecnológicos podem permitir a possibilidade de levar educação, mas não é a única forma.

Dando sequência ao tema, Mila Massuda explica sobre o novo sistema que está em fase de teste na Centro Universitário de Jaguariúna. A ideia é unir tecnologia e educação com o intuito de fazer com que o aluno de fato aprenda e não só estude para passar em alguma matéria.

Mila comentou que a ideia é descontruir o nome "disciplina" e passar a chamá-la de competência. Essa abordagem é fazer com que durante o semestre o estudante absorva o conteúdo e ao fim faça um trabalho científico.

Os tipos de aulas são divididos em três fases. A primeira é feita através de um acervo online, onde o aluno pode consumir o conteúdo de forma diversificada: através de vídeos, desafios e textos explicativos.

A segunda etapa é chamada de perceptoria, que é feita por meio da união entre o estudante e o professor. Nessa fase são tiradas dúvidas sobre o projeto é dada uma orientação para seguir os passos certos.

A terceira e última fase de aulas tem como objetivo apresentar o conteúdo com uma abordagem leve, fazendo com que o aluno entenda com clareza o conteúdo do semestre.

Mila afirma que essa abordagem está em fase de testes, mas que o objetivo é fazer com que os alunos possam absorver o ensino de uma forma produtiva.

