Palestrante fala sobre a tecnologia invadindo o mundo

“Estamos no meio de uma história da Big Data, tecnologia invadindo tudo e os robôs entraram na sociedade”, relata o palestrante Ricardo Cappra, cientista de dados que ajuda a resolver problemas complexos por meio da inteligência analítica, transformando os estudos em produtos e negócios. Ele tem ajudado muitas empresas, organizações, marcas e pessoas a criar estratégias usando análises e inteligência de dados.

O cientista trouxe para discutir na palestra, que foi realizada no palco principal da Campus Party Bahia nesta quinta-feira, 10, o tema “Os robôs vão aprender a amar ou não e como que vão aprender”. Segundo Carpa, é interessante para as pessoas começaram a se acostumar com as tecnologias do presente e do futuro.

Além disso, o cientista fala sobre a era dos algoritmos, ou seja, como os filtros invisíveis da internet estão transformando a sociedade, governo e os países e como isso impacta nas nossas vidas e acelera a construção de uma inteligência artificial (similar à humana), exibida por mecanismos ou softwares.

