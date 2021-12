Palestrante fala sobre a implantação de cidade inteligente em Salvador

Além de robôs autônomos, invenções revolucionárias e casas que são controladas por controle remoto, o Campus Party Bahia, que acontece na Arena Fonte Nova, também apresenta aos visitantes o conceito de cidades inteligentes.

Este modelo faz uso da tecnologia em seu processo de planejamento com a participação dos cidadãos. Elas são formadas por sistemas de pessoas interagindo e usando energia, materiais, serviços e financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida.

Esses fluxos de interação são considerados inteligentes por fazer uso estratégico de infraestrutura e serviços de informação e comunicação com planejamento e gestão urbana para dar resposta às necessidades sociais e econômicas da sociedade. E esse é justamente o tema tratado por Albert Moreira, diretor da Viva Inovação, empresa situada no Parque Tecnológico de Salvador.

“É uma honra participar desse evento e dividir o palco com Francesco Farruggia, presidente do Instituto Campus Party, e Ricardo Cappra, cientista de dados. Foi um momento de troca de experiências, de aprender e de discutir ideias para melhorar a qualidade de vida e de trabalho da população baiana”, explica.

De acordo com Albert, Salvador ainda está no processo para se tornar uma cidade inteligente. “Já existem pontos interessantes, mas podemos melhorar com o auxílio de novas tecnologias, como a implantação da visão computacional e sensores que ajudam na locomoção do trânsito”, disse.

