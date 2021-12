Palestra com dicas para tirar sua ideia do papel e montar Startup foi sucesso na área Open

Dez dicas para tirar sua ideia do papel e montar uma startup, foi tema de palestra ministrada por Camilo Teles e Joao Soares, na manha deste domingo, na área aberta do Campus Party. Direcionada para pessoas com interesse pela atividade empresarial que ainda não possui um negócio nem nunca possuiu, pessoas com este perfil são classificados como "curiosos". Diversos curiosos assistiram à palestra e tiraram suas dúvidas.

“O tema abordado foi de suma importância, ainda mais no momento difícil em que estamos vivendo em nosso país, e a oportunidade de organizar ideias sabendo de fato o que vai fazer”, explicou Augusto Pinto - visitante.

Formado por pessoas que sonham ou se interessam em ser empresários, mas ainda nem sequer conseguem definir que negócio montaria, o espaço permaneceu lotado até seu último momento. Na palestra Camilo Teles apresentou várias dicas para montar uma Startup de sucesso. As dicas foram organizadas por sua relevância e atraíram a atenção de mais de 100 pessoas durante toda a apresentação.

“Hoje podemos perceber pessoas montando empresas sem estrutura, sem conhecimento, sem nenhum tipo de educação financeira por desespero, falta de opção, duvido se eles tivessem um emprego que pagasse a eles o mesmo valor, se iriam ao menos pensar em abrir empresa”, explicou Camilo Teles.

As 10 dicas foram com base em ideia, validação, time, sócios, modelos, métricas, execução, planejamento, cultura e crescimento. “Startup não é para qualquer um, so monte startup quando você tiver certeza que é isso que você quer, não monte só pensando na grana", finalizou Camilo.

