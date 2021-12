Os cinco destaques robóticos do Campus Party Bahia

Dentro da Campus Party Bahia (CPBA) não poderia faltar os robôs, uma das atrações de maior destaque no evento. Campuseiros ou participantes que desenvolveram seus próprios projetos vieram à CPBA para divulgá-los ou participar de campeonatos.

1° Lugar – CPU personalizada

Maciel Barreto, 37 anos, apresentou aos campuseiros “O Mundo do Modding”. Os presentes puderam aprender como se tornar um modder reconhecido no mundo e as técnicas de construção de um PC personalizado com inovações. A ideia surgiu após modificar o design de uma CPU velha que não gostava.

2° Lugar – ‘Monstrão’

Os alunos da 8ª série do Colégio Nossa Senhora de Fátima (João Pedro Macedo, Geovácure Magalhães, Breno Novais, todos de 13 anos) trouxeram o projeto "Monstrão" para participar da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), que aconteceu na CPBA.

3° Lugar – Futebol de robô

No espaço montando no Campus Party Bahia, o Campus Kids, os campuseiros e visitantes puderam participar de um futebol de robô. O espaço conta com 10 horas de programação para aproximar as crianças do universo tecnológico.

4° Lugar – Robô dançarino

Com mais de 2 metros de altura, um robô dançarino fez sucesso entre os campuseiros.

5° Lugar – Robô que ajuda a coletar o lixo urbano

Os estudantes da Universidade Salvador (Unifacs) desenvolveram um protótipo que foi carinhosamente chamado de "Amazon-E". O robô recolhe o lixo das áreas urbanas.

