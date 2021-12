Onze motivos para você não perder a Campus Party Bahia

É difícil fazer uma lista de atrações em se tratando de uma experiência tão rica como a Campus Party. Contudo, por ser nossa primeira edição em Salvador, faço abaixo uma breve seleção, com base na programação já confirmada.

Antes de mais nada, vale resgatar aqui o histórico do evento. A primeira Campus Party ocorreu em 1997, na Espanha. Desde então, já se firmou no calendário anual de eventos de países como Estados Unidos, Holanda, Argentina, Alemanha, Colômbia, México, entre outros. Acabamos de completar 10 anos de Brasil, com a edição nacional que ocorreu no mês de janeiro em São Paulo e, nesse ano, já tivemos uma edição em Brasília, e temos já uma edição confirmada em Pato Branco, no Paraná, além da segunda edição de Minas Gerais.

Nosso objetivo maior hoje com o evento é ser uma plataforma nacional de disseminação e experimentação tecnológica, deixando diversos tipos de legado para a sociedade. Cada vez mais, nossos processos e as dinâmicas em que estamos inseridos no dia a dia estão permeados de tecnologia. Veja só: das nossas casas e escritórios, já somos capazes de simular ambientes e situações com realidade virtual e ter uma visualização 360º do nosso objeto de pesquisa de forma remota; em viagens a lazer ou a negócios, já dispomos em nossos smartphones de apps que aprendem padrões e são capazes de responder rapidamente a perguntas sobre qualquer assunto e nos dar dicas e indicar caminhos, tais como verdadeiros conselheiros. Ora, esses são apenas dois exemplos que mostram uma completa mudança de paradigmas.

Estou certo que a combinação de dados em tempo real, inteligência artificial e poder de computação certamente promoverão uma revolução, sob todos os aspectos. Queremos com a Campus Party, justamente, inspirar e, sobretudo, motivar e engajar as pessoas nesse novo contexto.

Eis, portanto, algumas das atrações que traremos para Salvador, entre os dias 9 e 13 de agosto. Junte-se a nós!

1 – Serão cinco dias com mais de 250 horas de conteúdo ao lado de pessoas de todo o país com gostos, afinidades e ideias que contribuam para o seu crescimento pessoal e profissional;

2 - Fruto da parceria firmada entre o Instituto Campus Party e o programa de educação Células Empreendedoras, o Fórum Universidades Empreendedoras, que acontecerá no Palco Empreendedorismo, debaterá as transformações atuais, tendências e soluções para as universidades brasileiras;

3 – No programa Startups & Makers, os empreendedores ou mesmo aqueles que sonham um dia em abrir um negócio terão a oportunidade de expor e conhecer novas soluções, fazer networking com os gênios que estarão na Campus Party, conhecer potenciais investidores, receber mentoria de profissionais experientes e gabaritados e quem sabe, em pouco tempo, transformar aquela ideia em um grande negócio. Além disso, o programa Campus Future trará projetos de inovação de universidades que podem ser futuras startups ou estar dentro de uma empresa em pouco tempo;

4 – Além de uma acirrada competição de drones na área aberta ao público, contaremos na Campus com a etapa baiana da Olimpíada Brasileira de Robótica, que vai reunir times de estudantes do ensino fundamental, médio ou técnico em desafios usando robôs. A OBR classifica equipes para a RoboCup, maior competição de robótica do mundo;

5 – Pela primeira vez, a Campus Party abrigará um espaço destinado a criançada, com jogos, brincadeiras, contação de histórias, apresentações teatrais, autorama, futebol de robôs, entre outras atividades;

6 – O financiamento coletivo, também conhecido pelo termo em inglês crowdfunding, já tirou milhares de projetos do papel e ajudou a gerar emprego e renda nas mais diversas atividades. Para falar um pouco mais sobre o tema, teremos na Campus a presença de Candice Pascoal, fundadora e CEO do site de financiamento coletivo Kickante. Ela foi a única ganhadora do Cartier Women’s Initiative Awards 2017, premiação que é considerada uma das mais importantes iniciativas do empreendedorismo feminino do mundo.

7 – Reforçar o empoderamento das meninas por meio das personagens femininos da Turma da Mônica foi a tônica do projeto "Donas da Rua”, que será apresentado na Campus por Mônica Souza, diretora-executiva da Mauricio de Sousa Produções, a mesma Mônica que inspirou a personagem dos quadrinhos da Turma da Mônica, a mais importante personagem infantil do Brasil;

8 – Ada Yonath, primeira mulher a conquistar um Prêmio Nobel de Química no Oriente Médio, apresentará no palco principal do evento os seus estudos no desenvolvimento de antibióticos mais eficazes, que não deixem as células resistentes aos remédios;

9 - Os benefícios do Open Source Software serão tema da palestra de Jon "maddog" Hall, membro do Board da Linux Professional Institute. Desde 2006, Maddog vem trabalhando no Projeto Cauã, que cria trabalhos high-tech, permitindo a estudantes de baixa renda arcarem com uma universidade e galgarem espaço no mercado de trabalho;

10 – O engenheiro Gabe Gabriele contará sua trajetória no programa espacial da NASA mostrando vídeos e fotos de lançamentos de ônibus espaciais, astronautas vivendo na estação espacial, os robôs exploradores e a curiosa jornada de pousar em Marte, além de apresentar curiosidades sobre o futuro do programa espacial;

11 – Não são só palestras: a Campus Party Bahia também vai contar com workshops, hackathons, jogos freeplay, além das clássicas bancadas com internet de alta velocidade.

*por Tonico Novaes, Diretor Geral da Campus Party

adblock ativo