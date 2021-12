"O mundo é dos persistentes", afirma Dado Schneider

Se tem algo que mais combina com o último dia da Campus Party Bahia, é uma palestra onde sejam passadas mensagens que fortaleçam o suficiente para que cada campuseiro saia da Arena Fonte Nova pronto para conquistar qualquer meta.

Dado Schneider subiu ao palco Feel The Future de óculos do Snapchat, que grava e publica através deste acessório. O espaço estava lotado, cada um atento para ouvir lições de uma pessoa que tem tantas experiências profissionais na bagagem da vida.

Schneider é graduado em Comunicação e pós-graduado em Marketing, além de ser mestre e doutor em comunicação. Ele trabalhou como executivo de marketing da Claro e foi responsável pela criação da marca.

Nos primeiros minutos de palestra, Dado diz que é errado ser saudosista e dizer que determinadas coisas aconteceram em um tempo antecessor. "O seu tempo é agora", afirmou ao dizer que o presente deve ser vivido e usado para o aprendizado.

O discurso do doutor em comunicação falou sobre o modo em que as empresas mudaram a forma de trabalhar. "A gente temia a humanidade", citou ao dizer que hoje as autoridades são respeitadas pelo exemplo que elas são, mas não pelo temor.

Dado acredita que a sociedade não está pronta para os próximos sete anos, da mesma forma que anteriormente as pessoas não acreditavam em touchscreen e aplicativos que facilitariam a vida.

O palestrante afirma que "o mundo é dos persistentes", confirmando que não só o talento pode fazer com que o sucesso seja alcançado. Com essa mensagem Dado se despede dos campuseiros que finalizam a palestra com uma salva de palmas.

adblock ativo