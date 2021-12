"Não se deixe abalar", comenta Lorenna Vilas Boas sobre preconceitos diários

Viver em um ambiente onde as pessoas te julgam por ser mulher, não é fácil. Neste domingo, 20, as palestrantes Sonia Guimarães e Lorenna Vilas Boas deram voz a palestra 'Mulheres, Inovação e Tecnologia!', no palco STEAM. Em conversa intimista com os campuseiros, elas falaram um pouco sobre as experiências que viveram, desde as dificuldades até as conquistas.

Sonia é professora de Física Experimental do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e Lorenna é graduanda em Engenharia Elétrica e técnica em Automoção Industrial.

Uma das campuseiras presentes relatou às palestrantes que percebe o preconceito na universidade por ser mulher e negra. Sonia prontamente se pronunciou: "Os olhares são para te diminuir, mas se mantenha de cabeça erguida", aconselhou. Lorenna também comentou sobre o assunto e disse as mulheres têm sim o direito de se sentirem chateadas com situações como esta, mas não devem se abalar.

"A universidade é um local complexo", continuou Lorenna ao contar algumas situações que vive na faculdade. Ela mencionou que já sofreu preconceito por ouvir que o curso atual dela não era destinado por público feminino. "O que eu quiser fazer sempre será para mulher", afirmou encorajando as mulheres presentes a lutarem por seus objetivos.

Com palmas, os campuseiros saudaram as palestrantes que transformaram aquele espaço em um ambiente cheio de empoderamento e também impulso para que todos acreditassem que é possível conquistar.

