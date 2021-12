Mulheres na tecnologia roubam a cena na segunda edição da Campus Party Bahia

Que a Campus Party é a maior experiência tecnológica todo mundo sabe, mas o que poucos têm informação é que o evento sempre busca integrar todas as áreas e questões sociais com a tecnologia. Nesse ano, entre tantas pautas e focos, o incentivo a mulher na tecnologia teve grande destaque e foi muito debatido.

Palestras, stands e personalidades fizeram parte desse incetivo. Confira:

Projeto quer tornar a tecnologia uma carreira atraente para mulheres

A Campus Party Bahia mostrou um ótimo cenário da inserção do empreendedorismo feminino e a conquista em grandes posições com relevância no mundo dos negócios. Lembrando ao público que as mulheres têm sido responsáveis ativamente pelo crescimento econômico do País.

O projeto Meninas Digitais, que faz parte de um programa nacional, chancelado pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), esteve presente na Campus Party com objetivo de aumentar a visibilidade dos problemas relacionados ao gênero e tecnologia, focando na fomentação, participação e inclusão de mais mulheres nessa área.

Gamers falam sobre a importância da representatividade feminina em jogos

Até mesmo em palestras, o tema da mulher na aérea tecnologia ganhou destaque. De mulheres para mulheres, as palestrantes Gessica Marques, Isabela Sardeiro e Luidia Oliveira Falcão contaram um pouco sobre as experiências que tiveram como gamers e ressaltou a importância da representatividade feminina em jogos.

"Não se deixe abalar", comenta Lorenna Vilas Boas sobre preconceitos diários

No domingo, 20, as palestrantes Sonia Guimarães e Lorenna Vilas Boas deram voz a palestra 'Mulheres, Inovação e Tecnologia!', no palco STEAM. Em conversa intimista com os campuseiros, e falaram um pouco sobre as experiências que viveram, desde as dificuldades até as conquistas.

