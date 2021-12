“Muito legal”, visitantes relatam experiência em conhecer pela primeira vez a Campus Party

Em sua segunda edição na Bahia, a Campus Party atraiu pessoas de diversas idades e que foram ao evento com diferentes expectativas. Entre elas, muitas crianças e adolescentes acompanhados pelos pais, que estavam vivenciando o lugar pela primeira vez.

Cauã Costa Bonfim, 15, estudante do colégio militar de Salvador, estava acompanhado dos seus pais. A família estava entusiasmada com as possibilidades tecnológicas e com as invenções que foram expostas na Área Open, onde muitas startups também apresentaram seus produtos.

“Muito legal isso tudo aqui! Sou fã de Star Wars e muitas coisas aqui mim lembraram a saga. Adoro vídeo game também e encontrei muita coisa massa”, disse.

O sorridente Sandro Júnior, 9, também pela primeira vez na experiência tecnológica relatou que estava ansioso para usar os Óculos 3D. A mãe do pequeno, Cristiane Rodrigues disse que foi levada pelo filho, que ficou sabendo do evento pelas redes sociais.

Para Cristiane seria ideal que outras crianças pudessem estar naquele espaço, já que a tecnologia é mais um mecanismo para educação. “É uma experiência nova e mais crianças deveriam estar aqui para adquirir mais conhecimento, pois para a educação é muito bom”, opinou.

