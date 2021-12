Moradores de Canudos são homenageados em palestra do Include

Durante a palestra no palco Feel The Future, Francesco Farruggia reservou um momento para mostrar os resultados de laboratórios do Include na Bahia. Em Canudos surgiu um dos primeiros espaços e alguns dos alunos do projeto estavam assistindo a palestra e foram homenageados pela história que iniciou na cidade.

Além de Canudos, há laboratórios do Include em Pernambués, Cachoeira e há planos para que cerca de três novos espaços sejam implantados em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador.

"Em Canudos pude ver um grupo de meninos que fizeram um robô que encontra água na região semiárida e era capaz de dessalinizar a água. E mesmo que não seja a solução total, eles viram como mudar a vida deles", comenta Francesco.

Ao olhar para os alunos que conquistaram o seu lugar na sociedade, Francesco comentou sobre a importância do Inlcude nas comunidades. "Eu quero fazer com que os meninos possam sonhar", afirma o fundador do projeto.

Francesco também comentou sobre a importância de implementar conhecimento em comunidades onde os resultados são surpreendentes: "A criatividade e a fantasia crescem quando estamos na dificuldade e não na zona de conforto", explica.

Como tudo começou

O surgimento da ideia sobre o Include veio por meio de uma situação vivida na Campus Party realizada em São Paulo. Após participar das palestras, os alunos de uma escola pública ficaram surpreendidos com a experiência, mas afirmaram a Francesco que aquela não era "a vida ideal" para eles.

Sem entender porque os jovens se consideravam inferiores aos perfis de empresários presentes na CP, Francesco buscou conversar com cada estudante e foi surpreendido por uma aluna que informou ser orientada pelos pais a ser empregada doméstica.

Ao conversar com os pais da jovem, o fundador da Include recebeu uma resposta que foi base para pensar na iniciativa social. A mãe da menina disse que orientava a filha a seguir essa profissão como uma proteção, porque não tinha recursos para investir em uma educação melhor para os filhos. "Ela foi a base para que eu pensasse no Include", explica Francesco.

