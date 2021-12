Monique Evelle fala sobre projeto social no Campus Party Bahia

A Palestrante Monique Evelle, de 22 anos, falou à equipe de A TARDE um pouco sobre o seu projeto: o 'Desabafo Social', que é uma organização que trabalha comunicação, educação e empreendedorismo, com recorte de direitos humanos (com destaque para raça e gênero).

O projeto conta com três vieses. O primeiro é o “Redes Vivas” que faz um mapa da saúde por todo Brasil procurando por profissionais e serviços, perto de casa e com preços acessíveis. O segundo projeto “Na Roda” é a demanda das redes sociais que vai para um espaço físico público, com debates que acontecem da seguinte maneira: os internautas escolhem um tema específico e é realizado um diálogo intergeracional (com três pessoas de gerações diferentes). E em terceiro, o “Inventividades”, que está em sua 5° edição, onde trabalha a imersão de ideias para pensar em sustentabilidade dos negócios.

