Moeda virtual é tema de palestra no Campus Party Bahia

Assunto pouco conhecido pela população Bitcoin foi tema de palestra ministrada por Vanessa Viana, Carlos Anderson e Joaquim Cavalcanti, na Área Open do Campus. Criada há menos de dez anos, a moeda digital atrai cada vez mais atenção de investidores. Assim como o real e o dólar o bitcoin é uma moeda, porem virtual, com diferentes dos exemplos citados.

Além dos campuseiros o público visitante compareceu em massa e foram muitas as dúvidas dos presentes, todos querendo conhecer mais fundo sobre a moeda tão comentada no mundo tecnológico. "A palestra foi muito proveitosa, esclareceu algumas dúvidas minhas, pena que foi muito rápida, ainda vou ter que pesquisar mais, para só assim entrar no investimento”, comentou William Bachot - campuseiro.

Um dos motivos que causam medo dos investidores é o fato da moeda não ser controlada por um Banco Central, ela é produzida de forma descentralizada por milhares de computadores alimentados por pessoas. Mesmo depois dos abalos que a moeda sofreu, sua popularidade segue aquecendo o mercado. “O mercado continua e sempre vai ser volátil, tudo depende dos acontecimentos mundiais, em curto prazo vejo ele consolidado e sendo aceito em todas as lojas online”, explicou Vanessa Viana.

adblock ativo