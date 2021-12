Mini Maker Lab é destaque no Campus Party

Com intuito em ensinar as primeiras lições básicas de robótica e microeletrônicas para a população, profissionais de diversas áreas se juntaram para ajudar na capacitação de jovens e crianças para as novas profissões do futuro. Assim foi criado o Mini Maker Lab, startup baiana que caiu no gosto dos visitantes na área open, no terceiro dia de Campus Bahia.

De acordo com Isabela Sampaio, o projeto nasceu para desmistificar a microeletrônica básica, conceitos de automação e robótica de forma lúdica. “A ideia era suprir necessidades básicas principalmente das crianças, com tecnologia simples e diária como o movimento de uma porta de shopping ao abrir e fechar, o piscar das luzes”, comentou.

Disponível para os visitantes experimentar e montar seus próprios brinquedos, todos os foram criados por pesquisadores engajados em levar um método inovador de ensino, o aluno aprende microeletrônica básica, conceitos de automação e robótica de forma lúdica, desenvolvendo o raciocínio lógico na descoberta de caminhos para a resolução de problemas desafiadores.

“Nossa intenção é levar o laboratório para as escolas disseminar a cultura Maker e estimular o aprendizado através de atividades lúdicas”, complementou Isabela.

Desenvolvendo o raciocínio logico das crianças com método inovador de ensino, todos os materiais didáticos usados no projeto, são produzidos em impressora 3D, com matéria prima biodegradável.

