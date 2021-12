Microondas ganhou os corações dos campuseiros

Nem só da fome e sede de conhecimento científico os campuseiros vivem. Com 300 horas de conteúdo e muitas atrações para conhecer na maior experiencia tecnológica do mundo, os campuseiros que trouxeram suas próprias comidas tinham que tirar um tempo para se alimentar.

Para facilitar e ajudar nessa parte importante, o CPBA disponibilizou espaço exclusivo com microondas.Em meio aos corredores lotados do Campus e com fácil acesso a todos, lá estavam aparelhos, prontos para ajudar a quem precisasse esquentar seus alimentos.

Para Ana Lúcia Silva, 21, estudante de Ciências da Computação, esses apetrechos quebraram um galho. "Estava com pouco dinheiro e querendo economizar, optei por comprar comidas prontas no supermercado e esquentar para comer aqui dentro da Campus", relatou a fã do evento.

