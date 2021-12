Mesa eletrônica agita segundo dia de Campus Party

Tudo começou há 4 anos e diferente do que muitos pensam, uma ideia tecnológica surgiu de um estudante de humanas. Albert Peneluc, 27 anos, que cursa Letras é apaixonado pelo mundo da tecnologia e chama atenção dos campuseiros no segundo dia de Campus Party. Essa mistura entre humanas e exatas acabou rendendo em uma boa mesa de discotecagem criada pelo estudante.

O campuseiro, que está em seu quarto ano de Campus Party, conta que sua mesa foi montada aos poucos e por causa da sua mania de sempre usá-la.

"Eu só usava essa mesma mesa e aos poucos fui adaptando do jeito que eu queria. Hoje ela já tem som embutido de 18000 watts, maquina de fumaça, luz led e hub usb", conta Albert, que chama atenção com seu som potente em meio aos corredores do maior evento de tecnologia.

