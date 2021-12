'Just Dance' anima espaço Free Play na Campus Party Bahia

Se você passar pelo espaço Free Play vai poder perceber que é um dos locais mais movimentados da Campus Party Bahia. O lugar é destinado para quem quer jogar ou participar de campeonatos.

Uma das maiores filas é para jogar o Just Dance, enquanto alguns dançam, os que aguardam a vez aplaudem, cantam a música e riem. Após o jogo, cada grupo deve pedir que salve o score e as duas equipes que tiverem a maior pontuação irão ganhar brindes ao final do dia.

Quem quiser participar de outras atividades alternativas, vai poder encontrar logo em frente a mesa da '42 Cultura e Entretenimento' - responsável pelo fornecimento e organização do Free Play -, computadores que poderão ser usados para atividades voltadas para os públicos geek e nerd, entre eles os jogos de caça ao tesouro e desafios surpresas.

A ideia é unir os amigos, tanto na parceria da montagem do espaço quanto para os campuseiros. No local ainda terão cinco campeonato, três de console e dois de computador.

