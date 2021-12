Jovens ganham espaço para empreender na Campus Party

O maior evento de tecnologia do mundo abriu espaço para jovens empreender e vender seus produtos. Matheus Sche, sênior da empresa Nerdialismo que trabalha com produtos geeks, começou sua loja na primeira edição da Campus Party Bahia.

“Vim para conhecer o evento e estava conversando com uma pessoa responsável pela experiência e ela me informou que poderia vender dentro do CPBA, foi ai que comecei a trazer meus produtos para vender e deu muito certo”, explicou Matheus.

Além dos produtos, o estudante começou a vender a experiência de estar na Campus Party e a gerenciar caravanas, material eletrônico e até um fotografo profissional para registrar todos os passos da galara na Campus.

“Desde 9 meses atrás quando aconteceu a primeira CPBA, minha loja foi bastante impulsionada e consegui fazer parcerias com outras empresas”, diz o novo empresário.

O Campus Party, além de ter uma fonte de novas tecnologias e muito aprendizado, fornece um ambiente ideal para o empreendedorismo.

