Jovens do Programa Primeiro Emprego marcam presença na CPBA

Cem jovens do Programa Primeiro Emprego de Feira de Santana - programa de ação social de combate ao desemprego dos jovens, promovido pelo Governo do Estado que visa inserir egressos e estudantes da Educação Profissional no mercado de trabalho, marcaram presença nos quatro dias da Campus Party Bahia 2018.

Como muitos que passaram pela Fonte Nova, essa também foi a primeira experiência no evento tecnológico para Ana Carine, que faz parte do projeto e visitou todos os dias a CPBA. Ela contou que foram momentos incríveis e espera que o seu grupo possa retornar nas próximas edições.

“A Campus Party me ajudou a ter uma visão de mundo diferente sobre a tecnologia, agregou muito ao meu conhecimento, não somente na minha formação, que é de técnica em edificações, mas pude ter noção de vários campos da tecnologia. A parte de realidade virtual e a impressora 3D me encantaram”, contou.

