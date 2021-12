Jovens comunicadores do Salesiano vistam a Campus Party Bahia

Um grupo de 10 estudantes do Projeto Jovens Comunicadores do Salesiano Dom Bosco (Paralela) visita o Campus Party Bahia. A iniciativa de cunho educativo faz parte do projeto de educomunicação da Rede Salesiana Brasil de Escolas e será acompanhada pela equipe de comunicação da escola. Os alunos, com idade entre 15 e 16 anos, sempre fazem coberturas de eventos e outras atividades. Eles vieram para cobrir o evento de tecnologia e interagir com as novidades desse mundo “nerd”.

Jovens Comunicadores

O projeto tem por objetivo promover junto aos educandos o pensamento crítico sobre tecnologias e suas relações, em particular o direito à educação, a partir de uma perspectiva crítica e criativa da atuação midiática; bem como o direito de acesso à informação e aos processos que implicam na construção da mesma.

Inspirados pelo associativismo jovem e o protagonismo típico da pedagogia salesiana, os estudantes unem-se de forma alegre, criativa, responsável e inserida na proposta comunicativa de uma instituição educativa, para um a aventura fascinante do sistema comunicativo. Eles fazem a rádio da escola, vídeos, reportagens, fotos e todo tipo de comunicação escolar,

