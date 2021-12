Jornalistas de A TARDE contam experiência como campuseiros

Nós, jornalistas de A TARDE, acampamos no Campus Party Bahia 2017 (CPBA) e vivemos as emoções do que é ser um verdadeiro campuseiro. Muitos desafios foram enfrentados. Estar longe de casa, dormir em uma barraca, enfrentar fila para ir ao banheiro e tomar banho. Mas, com toda essa experiência, a equipe pôde, por meio das suas matérias, trazer o melhor do que aconteceu em cada espaço do maior evento de tecnologia do mundo. Afinal, estávamos imersos no mundo digital e futurista.

Lhays Feliciano

“Dormir no acampamento foi uma experiência interessante. A barraca é maior do que imaginava – cabe um colchão inflável de casal –, e o melhor, o campuseiro pode levar para casa. Mas, como nem tudo são flores, achei o caminho até o camping longe, principalmente para a minha barraca, que ficava na fileira R, uma das últimas. Sem contar a dor de cabeça de enfrentar as filas para sair e entrar, biometria, abrir mochila e credenciar crachá. Sempre que pensava em buscar algo na barraca desistia ao lembrar o trajeto longo que precisaria percorrer. Também foram 3.500 barracas, quantidade que causou alguns problemas, como fila imensa para tomar banho, barulho na madrugada dos campuseiros empolgados e talvez alguns cheirinhos desagradáveis. Mas está imerso no evento foi uma experiência produtiva. Acompanhar de perto os aficionados pelo assunto me mostrou um universo promissor e cheio de boas ideias”.

Nágila Santana

“Os três dias no Campus foram muito intensos e bastante produtivos. A estrutura montada na garagem da Arena Fonte Nova, em certos pontos, atendia a todos os campuseiros, porém a questão da ventilação no local e a parte de higiene deixaram muito a desejar”.

Aina Soledá

“Da fila de banho às noites no camping, tornar-me uma campuseira, na primeira edição baiana do maior evento tecnológico do mundo, foi uma experiência maravilhosa. Essa vivência proporcionou que a minha observação do evento não fosse apenas como comunicadora que precisava transmitir informações aos leitores de A TARDE, mas possibilitou que eu tivesse o mesmo olhar faminto por experiência e conhecimento dos jovens que aqui estiveram”.

Igor Andrade

"À primeira vista, o choque pelo mar de barracas que estavam montadas no estacionamento da Arena. Passado o deslumbre e o pensamento de que montar todas aquelas barracas deram um trabalho danado, começou a saga pela nova casa durante os dias da CPBA, pelo mar do camping. Depois de cortar todo o estacionamento verticalmente e encontrar a letra R, é hora de andar o estacionamento horizontalmente até o número da barraca que estava no meu crachá. Porém, nada disso era problema, se considerando a fila do local, tanto de entrada como de saída do local do camping. Na verdade, a fila era um problema em todo o evento, fora isso nem a empolgação dos meninos que chegavam duas ou três da manhã fazendo um barulho que tirava a paciência até de Jó. Não vejo a hora de passar pela experiência novamente".

Saímos renovados dessa viagem ao futuro e com a certeza de que o mundo é muito maior do que pensamos. Viva a tecnologia!

