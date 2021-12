Jornal e rádio de A TARDE são veículos oficiais da Campus Party 2018

O Jornal A TARDE e a Rádio A TARDE FM serão, mais uma vez, os veículos oficiais da Campus Party Bahia, que acontece de 16 a 20 de maio, em sua segunda edição, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Durante os cinco dias do festival – considerado a maior experiência tecnológica do mundo em inovação, criatividade, ciência, empreendedorismo e universo digital –, o Grupo A TARDE estará presente com diversas ações promocionais no mesmo espaço onde irão acontecer debates, palestras, oficinas e workshops, entre outras atividades do evento.

As promotoras do Grupo A TARDE realizarão uma série de atividades, como um samplig com o Jornal A TARDE no período matutino, ou seja, o impresso será distribuído aos visitantes do Campus Party Bahia. Ao longo do dia, será realizado um quiz com perguntas voltadas à tecnologia, a conhecimentos gerais e aos próprios veículos (jornal e rádio).

Quem acertar as respostas ganhará brindes, como caixa de som bluetooth, skeeze (garrafa) de metal, carregador portátil de celular, pendrive e popsocket (acessório para celular que dá mais estabilidade para tirar fotos, assistir a vídeos na horizontal, ler textos ou fazer transmissões ao vivo), entre outros.

Também serão oferecidos três meses gratuitos de assinatura digital do A TARDE aos visitantes interessados e haverá, ainda, entrega de adesivos e bottons temáticos. Além das ações promocionais, o A TARDE estará com uma equipe de repórteres e fotógrafos gerando conteúdos durante o evento, visando dialogar com o público do festival a partir de novas experiências alinhadas à inovação e tecnologia. Todo o material produzido será publicado no canal especial da Campus Party (atarde.com.br/campusparty) e no jornal impresso.

