Inovações baianas marcam início do evento tecnológico

Representatividade. Se tem algo que é possível encontrar na Campus Party Bahia é a presença de baianos representando o estado com muita inovação e criatividade. Segundo informou a organização do evento, são esperados mais de cinco mil campuseiros, e, destes, a maioria é da terra do axé.

Nove meses depois da primeira edição na Bahia, a Campus Party volta a Salvador, na Arena Fonte Nova. São quatro dias de programação – que começou nesta quinta, 17 – e 300 horas de conteúdo, do encontro que é considerado a maior experiência de tecnologia e inovação do mundo. O espaço funciona de quinta a sábado, das 10h às 20h, e domingo, das 10h às 15h.

Entre os projetos feitos por conterrâneos há uma diversidade que vai de grandes invenções ligadas à robótica a projetos menores e com pouca divulgação, mas que pretendem auxiliar no cotidiano das pessoas.

Bahia como alvo

A presença baiana não está apenas nos projetos criados e expostos na CPBA. O encontro também visa aproveitar a terra para utilizar a tecnologia dos estudantes soteropolitanos.

No Hacka Space, foi organizado um concurso para que as equipes de estudantes criassem um projeto voltado para o turismo baiano. O objetivo foi produzir uma ideia de plataforma que destacasse o setor turístico. O "problema" a ser resolvido pelas equipes era de poder criar um tipo de aplicativo que estivesse dedicado a ajudar não só os turistas como também os moradores nativos.

A entrega da primeira fase acontece hoje, e os que tiverem bom desempenho poderão dar sequência ao projeto. A cerimônia de premiação acontecerá, às 20h, do mesmo dia no setor Hacka Space.

Mobilidade

Um grupo de seis estudantes do Instituto Federal da Bahia (Ifba) está desenvolvendo um projeto onde estações de ônibus urbano terão alerta sonoro que identifique as linhas que estão se aproximando e em quais pontos o coletivo irá passar. A ideia surgiu da dificuldade que as pessoas com deficiência visual e que não sabem ler apresentam na hora de utilizar transporte público.

A ideia do projeto é facilitar a vida de pessoas cegas, analfabetas e até distraídas, além de promover mais sensibilidade das pessoas que estão nos pontos.

Além da tecnologia

Ontem, no Dia Internacional contra a Homofobia, um grupo de amigos aproveitou a data para trazer à Campus Party o debate sobre questões ligadas a homofobia e ativismo LGBT, unidos por uma boa causa, mostram que em todos os espaços é possível lutar por direitos e representatividade.

"Juntamos um grupo de gays, lésbicas e resolvemos montar uma bancada nossa para trazer o combate a homofobia, que é o que a gente já vem lutando com o tempo", disse Priscila Pontes, uma das idealizadoras da equipe.

A ideia, que surgiu em uma edição do Campus Party SP, ganha sua versão baiana e pretende agregar mais pessoas para ampliar as discussões.

