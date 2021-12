Ingressos para Campus Party começam a ser disponibilizados

Estão abertas a partir desta segunda-feira, 9, para estudantes e professores da rede estadual de educação profissional e tecnológica, as inscrições para os ingressos da Campus Party. O evento acontece de 16 a 20 de maio, na Arena Fonte Nova.

Para receber os ingressos e ter acesso ao evento é necessário preencher a ficha de inscrição, por meio dos links para professor e aluno, até as 12h desta quinta-feira, 12. Serão disponibilizados 500 ingressos para os acessos ao Campus Party Salvador 2018, que serão ofertados em duas modalidades – com barraca (100) e sem barraca (400) –, sendo que a escolha deverá ser feita no ato da inscrição.

São critérios de seleção dos estudantes possuírem e-mail ativo e terem, preferencialmente, 18 anos ou mais. A participação de alunos menores de 18 implica em apenas ingressos na modalidade “sem barracas” e requer que o menor seja acompanhado de um responsável da unidade escolar e apresente autorização do responsável legal (pai ou mãe, ou tutor, curador ou guardião legais) com firma reconhecida em cartório, no ato da inscrição e durante os dias do evento.

