Include: projeto promove tecnologia e educação em comunidades

Uma nova forma de ver o mundo. Essa é uma das propostas oferecidas pelo Include, projeto que está presente em diversas comunidades não só na Bahia, mas também em outros estados brasileiros. A palestra sobre esta iniciativa ocorreu neste sábado, 19, no palco Feel The Future, na Campus Party Bahia.

Francesco Farruggia falava com muita alegria sobre como é importante iniciativas como a do Include nas comunidades brasileiras e como isso permite uma visão mais ampla sobre educação, tecnologia e mercado de trabalho.

O projeto tem como objetivo qualificar jovens de 10 a 18 anos. A iniciativa também tem parceria com o Sebrae, que visa levar componentes com perfis empreendedores a terem uma orientação mais aprofundada sobre como empreender no segmento escolhido.

Um investimento feito através de parcerias

No primeiro contato, os responsáveis pelo Include buscam ONGs e projetos sociais que já estejam em funcionamento nas comunidades. Após a parceria, são procuradas pessoas que tenham o interesse em se tornarem monitores e orientem os alunos nas oficinas.

Os laboratórios são instalados nessas ONGs já criadas e há patrocinadores que fornecem equipamentos e estrutura adequada para levar educação a todos os envolvidos.

Através do E-learning os alunos aprendem através de recursos de texto, áudio e vídeo para difundir e potencializar o conhecimento. No local, eles recebem aulas de robótica e os laboratórios fornecem como equipamentos uma impressora 3D, drones, computadores, materiais didáticos e internet rápida.

"O Include é uma iniciativa gratificante e nós empresários sentimos falta de projetos que possamos investir e ajudar na sociedade. E através do Include a Algetec, trabalhamos com desenvolvimento de tecnologia para ensino e muitos dos nossos trabalhos são voltados para o ensino privado. Através do Include podemos trabalhar com a parte social", explica Vinícius Dias, fundador da Algetec.

Para fazer com que o projeto ganhe forma, o Include tem parceiros já firmados como o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, a USE Telecom, Algetec e Tron.

"O Include é importante porque vai mudar a vida das pessoas. Hoje nas comunidades muitos não sabem quais são as profissões que podem conquistar e através da tecnologia podemos fazer com que as pessoas possam crescer", explica Francesco.

adblock ativo