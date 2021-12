Hacka Space promove concurso sobre turismo baiano

As equipes do Hacka Space terão que promover o projeto de um aplicativo voltado para o turismo baiano mas, o objetivo não é só atrair somente os turistas, e sim, para os moradores da própria capital baiana.

O espaço estava bem preenchido e todos estavam atentos as palavras de Daniel Meira, um dos mentores no hackathon. No espaço foi passado um vídeo falando sobre a Baia de Todos os Santos e o problema em questão era criar um aplicativo que permitisse aos moradores do estado e seus visitantes uma experiência singular: um guia onde pudessem encontrar desde gastronomia até o lazer e ainda ter a possibilidade de compartilhar com os amigos como foi o passeio.

Os grupos devem ser montados por no mínimo três participantes, ainda hoje, 17, as equipes poderão tirar dúvidas com os mentores e iniciar a parte teórica do projeto. A primeira fase irá terminar nesta sexta-feira, 18, e os que tiverem seus projetos aprovados irão poder dar sequência ao hackathon, sendo que às 14h serão apresentados os projetos finais, com premiação às 20h.

"A maior quantidade de pessoas que visitam locais turísticos de Salvador e das cidades da Bahia são os moradores. O protótipo da plataforma terá como objetivo levar boas referências de locais para serem visitados, bons restaurantes e hotéis", explica Daniel Meira.

