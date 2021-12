Governador faz anúncio oficial do Campus Party Bahia nesta terça

Está previsto para esta terça 8, o lançamento oficial da Campus Party Salvador 2018. O anúncio será feito pelo governador Rui Costa, ás 15h, no Salão de Atos da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A segunda edição do evento na capital baiana irá ocorrer entre os dias 17 a 20 de maio, na Fonte Nova. Segundo a organização, são esperados cerca de 5 mil "campuseiros" e mais de 90 mil pessoas na Open Campus, área gratuita do evento. Haverá ainda, um dia a mais de atividades. Ao todo, serão mais de 300 horas de conteúdo, entre palestras e workshops com profissionais da área de tecnologia, brasileiros e internacionais.

Segundo informações do governo do estado, a primeira edição atraiu cerca de 80 mil visitantes, além de 6 mil campuseiros, um recorde entre as edições regionais.

