Garoto prodígio de 11 anos ministra palestra sobre astronomia

Palestrante, professor, programador de jogos e youtuber. Essas são algumas das ocupações do pequeno Mateus Barbosa Moraes, de apenas 11 anos, que também fala sobre astronomia, robótica e ainda desenvolve jogos.

Pela primeira vez na Bahia, Teteu Bionic – como foi carinhosamente apelidado pelo pai, Michel Jackson Moraes, 36, ministrou uma palestra sobre astronomia no Campus Party Bahia (CPBA). “Comecei a estudar astronomia aos 9 anos e pretendo ser um astronauta”, revelou.

Questionado sobre a estrutura da CPBA, Teteus foi só elogios: “A Campus Party está muito legal. O local é bem incrível e conta com palestras interessantes, sem contar na área open do evento que também tem atrações bacanas”.

Com pouco mais de uma década de vida, Teteus divide seu tempo na produção de conteúdo para o site (www.teteusbionic.com.br) e o canal do YouTube "Teteus Bionic".

O menino prodígio também acumula participações em importantes eventos sobre tecnologia, como o Arduino Day e The Asteroid Program Mission 1 da Nasa (agência do Governo Federal dos Estados Unidos), onde apresentou um projeto que simula a criação de satélite artificial utilizando Arduíno para promover ou enviar dados para um simulador no computador.

