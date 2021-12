Garoto de 11 anos fará palestra sobre astronomia no Campus Party Bahia

Com apenas 11 anos, o pequeno Matheus Barbosa Moraes será um dos palestrantes do evento tecnológico Campus Party Bahia, que será realizado entre os dias 9 e 13 deste mês, na Arena Fonte Nova, em Salvador. E não se engane, o garoto falará de assuntos de gente grande, como os relacionados à astronomia, uma paixão que fez questão de enfatizar ao conversar com o Portal A TARDE. A palestra dele será nesta sexta-feira, 11, às 22h30.

"A astronomia é uma área que gosto muito. Tanto que quero ser um astronauta", afirmou ele, acrescentando que espera que "a Campus Party Bahia seja um evento muito legal e produtivo. Além do mais, nunca estive em Salvador". E ele chegará à capital baiana com uma experiência que traz da edição especial da Campus Party São Paulo, quando fez palestra no início do ano.

Meu pai e minha e mãe sempre acreditaram em mim. É o que todos os pais deveriam fazer. E toda criança tem que acreditar em seu próprio sonho

E mais: o menino já participou também, no Brasil, da The Asteroid Program Mission 1 da Nasa (agência do Governo Federal dos Estados Unidos) e do Arduino Day, evento também de tecnologia que foi realizado em São Paulo este ano. No primeiro, ele apresentou um projeto que simula a criação de um satélite artificial usando Arduíno para enviar dados para um simulador no computador.

Com um futuro promissor, Teteus – como é chamado pelo pai dele, Michael Jackson Moraes, 36 anos, além de gostar de astronomia, é palestrante, professor e programador de jogos, além, claro, de youtuber. No canal de vídeos, ele assumiu o apelido dado pelo pai e incluiu uma das áreas de tecnologia que também gosta, a robótica, tornando-se o "Teteus Bionic".

Trajetória

Aos 7 anos, o morador do município de Mauá (SP) começou sendo assistente do pai em programação de jogos, em uma ONG em São Paulo. Com 9 anos, ele deu início aos estudos de astronomia. "Um dia espero estar em gravidade zero. Este é o meu sonho", disse Matheus.

Com um pensamento à frente da sua idade, o palestrante mirim afirma enxergar grande potencial em qualquer criança. Para ele, todo mundo poderia e deveria estar no meu lugar. "Por que não? Eu acho que as crianças têm medo. Acho que elas têm medo do próprio conhecimento", explicou.

O menino ainda diz que "o cérebro de uma criança é como plástico mole. É moldável. Já um adulto tem um cérebro como plástico duro. Para moldar, tem que ser aquecido primeiro", comentou ele, afirmando que se sente à vontade para falar com pessoas mais velhas e que não vê na idade um impedimento para a transmissão de conhecimento.

Ensinamento em casa

O pai do garoto, que é programador de software e um dos principais apoiadores de Teteus, afirma que ele "podia ser o que quisesse", uma vez que ele disciplinou o filho a estudar e fazer leitura por uma hora/dia. "Ninguém gosta de estudar ou ler o que não gosta. Então, eu peguei uma coisa que ele gosta e, a partir disso, eu disse que ele deveria estudar", contou o pai.

Matheus, por sua vez, reconhece o esforço dos pais para sua formação. "Meu pai e minha e mãe sempre acreditaram em mim. É o que todos os pais deveriam fazer. E toda criança tem que acreditar em seu próprio sonho", disse. Para ele, toda criança pode alcançar seu sonho. A receita, segundo ele, é acreditar em si mesmo, se dedicar e sempre fazer o que gosta.

* Sob supervisão do editor-coordenador interino Juracy dos Anjos

