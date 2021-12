Futuros jornalistas aprendem sobre a profissão no estande de A TARDE

Alunos do ensino médio do Colégio Salesiano de Salvador visitaram o estande de A TARDE, localizado na área open do Campus Party Bahia, para saber mais sobre a cobertura do jornal no evento. Estudantes de 14 a 17 anos almejam ingressar na carreira de comunicação.

Como forma de incentivo, o colégio organizou um núcleo de jornalismo, onde 45 alunos organizam e divulgam toda a parte de eventos culturais que são realizados na cidade e no colégio por meio de blog, canal de YouTube, rádio e TV da escola.

O grupo foi criado em 2011 e, para fazer parte do núcleo de jornalismo, os alunos precisam manter boas notas e o bom comportamento em sala.

