Fonte Nova tem policiamento reforçado para a Campus Party Bahia

Em decorrência da realização da Campus Party Bahia, o policiamento na Arena Fonte Nova, onde o evento é sediado, será reforçado até 13 deste mês, quando o encontro será encerrado. São mais de 400 policiais militares envolvidos na operação. Além disso, as delegacias da área estão abertas para registrar ocorrências.

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) informou que o Comando de Policiamento Regional (Baía de Todos-os-Santos) disponibilizou, em duas jornadas (dividias entre 8h e 23h), 200 homens espalhados entre as regiões do Jardim Baiano, Ladeira do Campo das Pedras, Campo da Pólvora e entrada Sul da Arena (região próxima ao Dique do Tororó). Duas Bases Móveis também estão no local para atender os campuseiros e visitantes do evento.

Uma viatura da 5ª Companhia do 18º Batalhão de Polícia Militar (Pelourinho) faz rondas nas proximidades do hotel que abriga convidados e organizadores, localizado na região do Campo Grande.

O Comando de Policiamento Especializado (Cipe) empregou profissionais dos batalhões especializados em Policiamento de Eventos (Bepe) e em Policiamento Turístico (Beptur), Esquadrão de Polícia Montada, além de guarnições das Operações Gêmeos e Apolo em ações nos pontos de ônibus, terminais e também no estacionamento para coibir crimes contra o patrimônio.

A secretaria também informou que a Delegacia do Turista (Pelourinho) está funcionando em regime de plantão. Os visitantes e baianos também podem procurar a 1ª Delegacia Territorial (DT) dos Barris e a 6ª DT de Brotas.

