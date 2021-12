Feirenses trazem para Campus Party processador a base de "água"

Nesta quinta-feira, 17, primeiro dia da Campus Party Bahia 2018, a empresa Extreme Game Informática de Feira de Santana, trouxe uma CPU, ou na linguagem mais rebuscada da informática, Case Mod com Water Cooler, diferenciada.

O processador do equipamento é a base de uma espécie de "água" - líquido desmineralizado com pigmentação, que permite um processamento mais rápido e a realização de overclock (processo de forçar um componente de um computador a rodar numa frequência, definida em hertz mais alta do que a especificada pelo fabricante).

No caso de vazamento, o aparelho não conduz corrente e não queima o componente. Os interessados podem adquirir o produto por um valor de R$ 8 mil.

