Famílias movimentam a Campus Party

Por muitas vezes, a rotina semanal dificulta a realização dos programas em família. Os pais – que dividem a semana entre o emprego, estudo e demais atividades – aproveitam a folga deste sábado, 12, para apresentar aos pequenos as atividades lúdicas inseridas no universo tecnológico do Campus Kids.

“Aproveitei a folga para trazer os meninos para conhecer o espaço reservado para eles”, contou a professora Carolina Nascimento, 33 anos, mãe de Larissa Nascimento, 8 anos, e Júlio Nascimento, 1 ano. Ela ainda acrescentou que a filha é apaixonada por jogos digitais: “Esse espaço tem tudo o que a Larissa gosta. Ela adora jogos e leitura infantil”.

A analista financeira Andrea Abreu, 35 anos, revelou que veio para Área Open do maior evento tecnológico da Bahia para trazer os filhos para o Campus Kids e conhecer as inovações apresentadas nos stands.

“No final de semana, eles não têm escola e nós não temos trabalho, então resolvemos trazê-los para conhecer o espaço reservado para crianças e olhar os stands”, disse Andrea, completando que os filhos Davi Abreu, 8 anos, e Sofia Abreu, 3 anos, estão ansiosos para experimentar os jogos digitais.

Na estreia no Campus Party Bahia (CPBA), o Campus Kids conta com dois espaços e 10 horas de programação diária para aproximar as crianças do universo tecnológico. Na tarde deste sábado, no Espaço Multiúso, tem contagem de história das 3 Letrinhas, às 14h; Stripulia, às 15h; e apresentação da youtuber Bibi Tatto, às 16h.

A partir das 14h, no Espaço Oficinas tem workshop de Minecraft, drones, criação de games e youtuber.

