Famílias marcam presença no penúltimo dia da Campus Party Bahia

A manhã do penúltimo dia do Campus Party Bahia esteve tomado por pais, mães e crianças em busca de inovação e diversão. De acordo com organizadores do evento, a área Open da feira deve receber até o ultimo dia 90 mil pessoas em busca de novidades tecnológicas.

Marineis Laranjeira veio pela primeira vez a uma edição da Campus Party Bahia e trouxe o filho, Emanuel de 5 anos, que também estava contente com o que viu. A mamãe disse que gostou bastante da área de robótica e das brincadeiras oferecidas para as crianças. Na opinião do pequeno tudo estava legal.

Já Maria de Fátima, que veio pelo segundo ano e também trouxe o filho Lucas de 4 anos, a edição de 2017 no estado teve mais opções para diversão das crianças. Mas para Lucas, que não é tão exigente, as brincadeiras com os óculos de realidade virtual foram muito divertidas.

Altair José já está na sua terceira edição do Campus Party, desta vez trouxe o filho Pedro Lucas que se mostrou bastante contente em ter “conhecido” os robôs que estão sendo expostos na área open.

A experiência tecnológica, que vai até domingo, 20, tem como tema principal a Inovação Produtiva e Inclusão Social.

