Estupendo! Francesco Farruggia avalia segundo dia da Campus Party Bahia

Estupendo! Foi como avaliou o diretor geral da Campus Party, Francesco Farruggia, nesta sexta-feira, 18, segundo dia da experiência na Bahia.

“A garotada precisa destes lugares onde a gente traz palestrantes de todo Brasil, do mundo e de todas as áreas para ensinar, aprender e estar antenado com o que está acontecendo no mundo da tecnologia. Quem vier encontrará aqui tudo o que espera”, pontuou.

Para ele, a CPBA é uma experiência grandiosa por garantir visibilidade pois há um contato direto com investidores e instituições, além da possibilidade de discutir questões como financiamento e tudo que for necessário para alavancar uma startup.

